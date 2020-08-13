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/ Пульмонологія

Доведено спосіб передачі COVID-19 по повітрю: зона ризику – до 5 метрів

3.8т
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Вчені з США отримали нові дані, які підтвердили, що коронавірус (COVID-19) передається по повітрю на відстані до 16 футів (до 5 метрів).

Нове дослідження показало, що передача вірусу у вигляді аерозолю відбувається, коли респіраторні краплі розпадаються на крихітні частинки, які можна вдихати, передає Daily Mail.

Щоб визначити відстань, на якому відбувається зараження, вчені взяли проби повітря в лікарняній палаті у двох пацієнтів з коронавірусом, у одного з яких була активна інфекція. В результаті частинки заразного вірусу були виявлені на відстані від 7 (2 м) до 16 (до 5 м) футів від пацієнтів.

Вчені з Університету Флориди повідомили, що такі краплі, не просто містять шматочки генетичного матеріалу COVID-19, але насправді заразні. Поширення аерозолю відбувається, коли з дихальних крапель утворюються крихітні частинки розміром менше п'яти мікрометрів, що менше частки пилку.

Дослідники пояснили, що цей метод більш небезпечний з точки зору передачі, ніж респіраторні краплі, але його можна зменшити, уникаючи переповнених приміщень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали ефективний спосіб уникнути зараження на COVID-19.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
США
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