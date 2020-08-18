Доведено ефективність масок проти COVID-19: пропускають на 10 тисяч разів менше крапель

Людина, яка стоїть за два метри від зараженого коронавірусом без маски, піддається впливу в 10 тисяч разів більшої кількості крапель цієї інфекції.

Такого висновку під час дослідження дійшли вчені Единбурзького університету Шотландії. Так, вони ще раз довели необхідність носіння засобів індивідуального захисту в період пандемії COVID-19, пише Daily Mail.

За словами фахівців, краплі вірусу – великі частки, які падають на землю й приземляються на поверхню, – є основним двигуном передання нового типу коронавірусу.

Учені довели ефективність носіння масок у період пандемії COVID-19

Дослідники провели низку експериментів із реальними людьми, а також манекенами в натуральну величину, які були під'єднані до машини, що імітує кашель і вимову. Пізніше вони порівняли кількість крапель, які впали на поверхню перед людиною, яка кашляла й говорила в масці та без неї.

Результати показали, що на людину, яка стоїть на відстані 2 м від того, хто кашляє і є без маски, потрапляє в 10 000 разів більше крапель, ніж на того, хто стоїть за пів метра й хоча б у простій одношаровій масці.

За словами вчених, дієвими проти коронавірусу є навіть найпростіші одношарові маски

Водночас, зазначають дослідники, нібито "жодної краплі" не випустили добровольці в спеціальних хірургічних масках. Тому вчені запевняють, що навіть проста бавовняна маска "надзвичайно ефективна".

"Ми знали, що маски для обличчя з різних матеріалів по-різному ефективні під час фільтрації дрібних крапель. Однак коли ми спеціально подивилися на ті великі краплі, які вважаються найнебезпечнішими, то виявили, що навіть найпростіша маска ручної роботи надзвичайно ефективна. Отже, носіння таких справді може мати значення", – підкреслила провідна дослідниця, докторка Ігнаціо Марія Віола.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вчені з Інституту молекулярної медицини в Лісабоні (Португалія) оголосили про успішне розроблення маски під назвою MoxAdTech, яка здатна нейтралізувати вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Раніше американські дослідники з'ясували, що маски медичного типу N99 і N95. є кращими для захисту від коронавірусу.

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