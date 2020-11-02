Вас, напевно, вже задовбали тексти про коронавірус і тестування. Але дуже коротко в двох абзацах все-таки додам по темі, тому що це важливо. Важливо знати правду не з любові до мистецтва, а тому що це ефективно. Попереджений, значить озброєнь. А з зав'язаними очима ми не в змозі ефективно протистояти загрозі. Отже, є дуже хороший приклад для МОЗу, всього Кабміну та профільного комітету Верховної Ради. У Словаччині за день перевірили на Covid-19 практично половину населення країни.

Так, за один день. У наступні вихідні перевірять другу половину. Все, результат отриманий, реальна картина дозволяє формувати логічну стратегію. Так, там населення всього 5,8 млн. І вчора за один день на коронавірус перевірили 2,5 мільйона громадян. Добити вас деталями? Легко. Здати аналіз на Covid-19 можна було безкоштовно. Так, безкоштовно. Перевірили за вихідні половину країни. Для реалізації такого масштабного процесу залучили понад 40 тис. Медиків, військових, поліцейських, адміністративних працівників і добровольців. У країні відкрили близько п'яти тисяч точок тестування. Зрозуміло, що в Україні людей набагато більше (ніхто точно не знає, скільки). Але у них і податки платять всього 5,8 млн. Громадян. І лікарів, військових та поліцейських відповідно менше. Проте - змогли. Що нам заважає зробити те ж саме? Грошей в ковід-фонді повно, раз зайві на дороги переводимо. Лікарів, військових, поліцейських і волонтерів теж можна залучити достатньо. Тести влади Словаччини набули, які дають результат протягом 15-30 хвилин. Чому в Україні ніхто навіть не пробує зробити саме так? Нам не цікаво?

Коротко про результати по Словаччини. З 2,58 млн. Громадян, які пройшли тестування, у 25 тис. 850 осіб виявили коронавірус. Умовно - хворіє 1%. Тестування другої половини населення дасть результат конкретним людям, але загальну картину не змінить. Так ось, влада Словаччини вже знають точно, скільки у них хворих. І хто саме здоровий, а хто хворий. І через тиждень у них взагалі буде повна інформація по всій країні. І буде дуже просто вжити необхідних заходів, локалізувати пандемію і вирішити проблему. Що нам заважає зробити те ж саме? Шановний пане міністр, шановний прем'єр - чому ні? Далі будемо гадати на кавовій гущі або в цій каламутній воді невизначеності хтось уже добре ловить свою рибку і заважати не можна?