Дослідження не підтвердили високу смертність від британського штаму COVID-19

Названо важливу відмінність британського штаму

Вчені спростували високу смертність від британського штаму коронавірусу (B.1.1.7).

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі The Lancet Infectouse Diseases, також у разі такого типу не збільшується тяжкість перебігу інфекції, однак він швидше поширюється.

Дослідники спостерігали за 341 жителем Лондона, яких госпіталізували в дві міські клініки з початку листопада до кінця грудня 2020 року, коли вакцинація ще тільки почалася.

Частка смертей серед пацієнтів обох груп виявилася відносною (16% і 17%), а тяжкість симптомів була приблизно однаковою.

Важливою відмінністю пацієнтів із британським штамом було велике вірусне навантаження: кількість вірусних частинок у зразках їхньої крові.

Ще одне дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Public Health, підтвердило цю інформацію. Було вивчено близько 37 тисяч заражених пацієнтів, які користувалися додатком COVID Symptom Study із кінця вересня до кінця грудня 2020 року.

Фахівці не виявили зв'язку між тяжкістю симптомів і кількістю хворих із британським штамом.

Також вони не зафіксували ніякого статистично значущого зв'язку між кількістю пацієнтів із B.1.1.7 і рівнем повторного зараження.

Але індекс репродукції – показник, за яким вчені визначають швидкість поширення того чи іншого вірусу – у британського штаму був у 1,35 разів вищим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що британський штам коронавірусу поширився вже по всій території України, і саме тому важкий перебіг хвороби почали фіксувати в людей у віці 30-40 років.