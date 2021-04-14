Дослідження не підтвердили високу смертність від британського штаму COVID-19

Названо важливу відмінність британського штаму

Вчені спростували високу смертність від британського штаму коронавірусу (B.1.1.7).

Як говориться в дослідженні, опубліковаванном в науковому журналі The Lancet Infectouse Diseases, також при цьому типі не збільшується тяжкість перебігу інфекції, однак він швидше поширюється.

Дослідники спостерігали за 341 жителем Лондона, які надійшли в дві міські клініки з початку листопада до кінця грудня 2020 року, коли вакцинація ще тільки почалася.

Частка смертей серед пацієнтів обох груп виявилася порівнянна (16% і 17%), а тяжкість симптомів була приблизно однаковою.

Важливою відмінністю пацієнтів з британським штамом було велике вірусне навантаження: кількість вірусних частинок в зразках їхньої крові.

Ще одне дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Public Health, підтвердило цю інформацію. Були вивчені близько 37 тисяч заражених пацієнтів, які користувалися додатком COVID Symptom Study з кінця вересня до кінця грудня 2020 року.

Фахівці не виявили зв'язку між тяжкістю симптомів і кількістю хворих з британським штамом.

Також вони не виявили ніякого статистично значущого зв'язку між кількістю пацієнтів з B.1.1.7 і рівнем повторного зараження.

Але індекс репродукції – показник, за яким вчені судять про швидкість поширення того чи іншого вірусу – у британського штаму був у 1,35 разів вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що британський штам коронавірусу поширився вже по всій території України, і саме тому важкий перебіг хвороби почали фіксувати у людей у віці 30-40 років.

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