Дослідження на медиках показало 90% ефективності вакцин Pfizer і Moderna

Американські вакцини Pfizer і Moderna виявилися ефективними для запобігання зараженню коронавірусом: на 90% після двох доз, і на 80% – після одного щеплення.

Це з'ясувалося під час дослідження Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Фахівці вивчили статус щеплення 4000 співробітників охорони здоров'я, служб швидкого реагування й інших основних і передових працівників у період із середини грудня 2020-го до середини березня 2021 року, передає Daily Mail.

Зазначається, що протягом періоду дослідження COVID-19 заразилася 161 невакцинована людина порівняно з 8 частково і 3 повністю вакцинованими.

Вакцини Pfizer і Moderna ефективні для запобігання зараженню COVID-19 і після першої дози – дослідження

Результати показали, що ризик зараження серед повністю вакцинованих знизився на 90% через два або більше тижнів після останньої дози – час, необхідний для вироблення антитіл. Також цей ризик знизився на 80% серед осіб, які отримали лише початкову дозу вакцини.

"Це дослідження показує, що наші національні зусилля щодо вакцинації працюють. Затверджені мРНК-вакцини проти COVID-19 забезпечили ранній, значний реальний захист від інфекції для медичного персоналу нашої країни, служб швидкого реагування та інших основних працівників, які перебувають на передовій боротьби з пандемією", – заявила директорка CDC лікарка Рошель Валенські.

За її словами, ці результати повинні дати надію мільйонам американців, які отримують щеплення зараз, і тим, у кого буде можливість пройти вакцинацію найближчими тижнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 15 червня 2021 року буде введено сертифікат здоров'я з вмістом інформації про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського Союзу.

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