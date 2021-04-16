Дослідники назвали хворобу, яка може збільшити шанси смерті від СOVID-19

Необхідне більш пильне лікування пацієнтів із поєднанням цих хвороб. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Пацієнти з коронавірусом, які страждають від геморагічних інсультів, можуть мати підвищений ризик смерті.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження експертів Університету Юти. Хворі на СOVID-19, які додатково страждають від геморагічних інсультів, мають у 2,5-2,8 разу більше шансів померти, ніж ті, хто переніс лише інсульти. Також вони довше залишаються у лікарнях та мають більше ускладнень.

"Це одне з перших досліджень, яке підтверджує, що у пацієнтів із геморагічним інсультом, які страждають на COVID-19 з ускладненнями, існує підвищений ризик смерті під час лікування", – повідомив один із авторів дослідження, професор Адам де Хавенон, доцент кафедри неврології в Університеті Юти.

За словами дослідника, нові дані підтверджують необхідність більш пильного лікування пацієнтів із цими двома хворобами.

Існують два основні типи інсультів: ішемічні та геморагічні. Під час ішемічних інсультів кровообіг у мозку блокується. Тоді як за геморагічних ослаблена судина розривається та провокує крововилив у мозок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 1 903 765 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено 16 427 нових випадків.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал