Доброволець загинув при випробуванні вакцини від COVID-19

В ході глобальних випробувань вакцини від COVID-19, яку розробили компанія AstraZeneca і Оксфордський університет, помер один з учасників.
Про це повідомляє FierceBiotech з посиланням на Reuters.
Незважаючи на це, випробування щеплення триватимуть, оскільки померлий доброволець отримав плацебо, а не вакцину від коронавірусу. Причиною смерті 28-річного чоловіка стали ускладнення, викликані COVID-19.
"Ми не можемо коментувати окремі випадки в триваючому випробуванні оксфордской вакцини, оскільки ми суворо дотримуємося правил медичної конфіденційності і клінічних випробувань, але ми можемо підтвердити, що всі необхідні процеси перевірки були дотримані", – сказав представник AstraZeneca в електронному листі.
Він також додав, що всі значущі медичні події ретельно оцінюються дослідниками випробувань, незалежним комітетом з моніторингу безпеки та регулюючими органами.
MedOboz раніше писав, що вчені знайшли спосіб осляблювати надмірну запальну реакцію організму на коронавірус.
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