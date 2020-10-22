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/ Пульмонологія

Доброволець загинув при випробуванні вакцини від COVID-19

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В ході глобальних випробувань вакцини від COVID-19, яку розробили компанія AstraZeneca і Оксфордський університет, помер один з учасників.

Про це повідомляє FierceBiotech з посиланням на Reuters.

Незважаючи на це, випробування щеплення триватимуть, оскільки померлий доброволець отримав плацебо, а не вакцину від коронавірусу. Причиною смерті 28-річного чоловіка стали ускладнення, викликані COVID-19.

Доброволець загинув при випробуванні вакцини від COVID-19

"Ми не можемо коментувати окремі випадки в триваючому випробуванні оксфордской вакцини, оскільки ми суворо дотримуємося правил медичної конфіденційності і клінічних випробувань, але ми можемо підтвердити, що всі необхідні процеси перевірки були дотримані", – сказав представник AstraZeneca в електронному листі.

Він також додав, що всі значущі медичні події ретельно оцінюються дослідниками випробувань, незалежним комітетом з моніторингу безпеки та регулюючими органами.

MedOboz раніше писав, що вчені знайшли спосіб осляблювати надмірну запальну реакцію організму на коронавірус.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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