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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

До травня 40% українців перехворіють коронавірусом – прогноз імунолога

  • Фахівець прогнозує, що до травня наступного року близько 40% населення України будуть заражені COVID-19, а 40 тисяч випадків можуть закінчиться летально

  • На думку лікаря, це епідеміологічний процес, який немає сенсу блокувати

1.6т
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До кінця весни 2021 року 40% населення України перехворіють на коронавірусну хворобу. Це епідеміологічний процес і його доведеться пройти.

Такий прогноз озвучив лікар-імунолог Андрій Волянський в інтерв'ю Укрінформ.

Він підкреслив, що на сьогодні невідомо, коли і в якій кількості Україна отримає вакцину проти COVID-19. Також невідомо, скільки людей зможе отримати щеплення безкоштовно.

На думку фахівця, обговорення цієї теми передчасне, оскільки наша країна встигне пережити першу хвилю пандемії, до того, як вакцина буде доступна українцям.

Волянський прогнозує, що до травня наступного року близько 40% населення будуть заражені ковідом, а 40 тисяч випадків можуть закінчиться летально.

Імунолог вважає, що повний карантин – це шанс якомога більшій кількості людей дочекатися вакцинації. Однак це недоцільно, адже населення має перехворіти і пережити найбільший спалах ковіду.

Раніше MedOboz писав, що електронні сигарети змінюють реакцію імунітету на віруси. Дослідження проведено на моделі грипу, проте вчені вважають отримані результати справедливими і для коронавірусу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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