До спалахів пандемій у світі призвело зловживання антибіотиками, – біологиня

Неконтрольоване використання антибіотиків в медицині та сільському господарстві призвело до сплеску пандемій в світі.

Про це в блозі на OBOZREVATEL пише кандидатка біологічних наук, наукова блогерка Ілона Свєженцева. Вона пояснила, що це призвело до появи антибіотикорезистентних мікроорганізмів.

"Справа в тому, що бактерії надзвичайно швидко розмножуються шляхом ділення клітин надвоє. Під час таких роздвоєнь в їхніх клітинах ДНК відбуваються випадкові мутації. Антибіотик вбиває більшість мікроорганізмів в популяції, а іноді мутації дозволяють невеликій кількості клітин втрачати чутливість до препарату і виживати. Ба більше, різні види бактерій накопичують гени стійкості до різних антибіотиків, стаючи суперінфекціями", – пояснила вона.

Біологиня зазначила, що вчені намагаються відстежувати стійкість до антибіотиків серед хвороботворних бактерій і розробляти нові антибактеріальні препарати, але цього замало.

Свєженцева пропонує жорстко дотримуватися кількох правил використання антибактеріальних засобів:

заборонити продаж ліків без рецепта, щоб люди не могли слухатися порад Google і самолікуванням протимікробними препаратами навіть при вірусних інфекціях (подібні ліки не можуть боротися з вірусом);

проводити інформаційні кампанії щодо важливості проходження повного курсу антибіотиків. Не варто припиняти приймати ліки відразу як відчуєте полегшення, адже воно не є ознакою того, що всі хвороботворні бактерії загинули. Якщо хвороба повернеться, знадобиться інший антибіотик;

не дозволяти фермерам використовувати антибіотики для прикорму тварин, якщо ті не мають ніяких проявів інфекційних захворювань.

"Тільки свідоме ставлення до застосування антимікробних препаратів попередить появу епідемій суперстійким до сучасних методів лікування інфекцій", – підсумувала біологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські фахівці вважають, що COVID-19 в разі мутації може ставати більш заразним.