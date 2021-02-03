До нових ускладнень коронавірусу може додатися діабет – вчені

Американські вчені припустили, що до наслідків зараження коронавірусом – поряд із ураженням легень, проблемами з нирками і серцем, а також неврологічними розладами – може додатися і розвиток цукрового діабету.

Правда, поки немає єдиного висновку щодо того, у який спосіб інфекція може спричинити діабет 1 або 2 типу, і чи є він тимчасовим ускладненням або постійним захворюванням. Про це пише The Washington Post.

Фахівці зі США посилаються на більш ранні дослідження лікарів із китайського Уханя, які фіксували підвищений рівень вмісту цукру в крові пацієнтів із COVID-19. А також на італійських медиків, які намагалися встановити зв'язок між вірусом і порушеннями засвоєння глюкози в організмі.

Вчені припускають, що діабет може додатися до ускладнень COVID-19

Ще наведено результати одного з недавніх аналізів, під час якого з'ясувалося, що в 14,4% людей із важкою формою COVID-19 розвивався діабет.

Доктор Михайло Зільбермінт із приміської лікарні в Бетесді (штат Меріленд), який очолює спеціальну команду, що піклується про людей із порушенням обміну речовин, заявив, що в міру того, як установа брала все більше хворих на COVID-19, кількість його пацієнтів різко зросла.

"Раніше ми лікували до 18 осіб із діабетом на день. Зараз піклуємося про 30 щодня", – сказав він.

За його словами, багато з цих пацієнтів раніше не хворіли на діабет. У декого, хто мав підвищений рівень цукру в крові під час захворювання на коронавірус, нормалізувався стан до моменту виписки з лікарні. Інші повернулися додому з діагнозом повноцінний діабет.

Доктор Зільбермінт

"Ми виразно спостерігаємо зростання кількості пацієнтів, яким поставлено новий діагноз", – додав Зільбермінт.

Але ні медики, ні вчені поки не знають: чи може COVID-19 прискорити проблеми, що вже розвиваються у потенційних діабетиків, дійсно спричинити їх без схильності до такого захворювання, або ж і те, й інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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