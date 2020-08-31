До 90% людей з виявленим коронавірусом не заразні для оточуючих, – вчені зі США

До 90% людей, які пройшли тестування на COVID-19 в Массачусетсі, Нью-Йорку і Неваді в липні і отримали позитивний результат, практично не мали слідів вірусу в організмі.

Як пише Daily Mail з посиланням на дослідників з США, це може бути пов'язано з тим, що сьогоднішні ПЛР-тести занадто чутливі і потребують коригування, щоб виключити людей, в організмі яких присутня незначна кількість вірусу, оскільки вони, швидше за все, не заразні.

ПЛР-тести на COVID-19 дуже чутливі Shutterstock

Тести ПЛР циклічно аналізують генетичний матеріал вірусу і зазвичай роблять 37 або 40 циклів. Але експерти кажуть, що це занадто багато, тому що вони виявляють дуже невеликі кількості вірусу, які не становлять небезпеки.

За словами лікарів, менше порогових значень циклу будуть точніше визначати людей з великою кількістю вірусу, які дійсно є заразними для оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР-тести на коронавірус можуть дати помилковий результат.

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