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/ Пульмонологія

До 50% людей, які не зустрічалися з COVID-19, мають до нього імунітет – дослідження

8.6т
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Серед людей, які ніколи не стикалися з COVID-19, від 20% до 50% показали імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2.

Як говориться в журналі British Medical Journal, в дослідженні зразків донорської крові, отриманих в США з 2015 по 2018 рік, 50% продемонстрували різні форми реакції Т-клітин, що грають важливу роль в імунній відповіді, на SARS-CoV-2.

Експеримент проведено в шести країнах

Експеримент проведено в шести країнах

pixabay.com

В аналогічному дослідженні зразків з Нідерландів реакцію виявили у двох з 10 осіб, які не стикалися з коронавірусом. У Німеччині реакцію Т-клітин виявили у третини здорових донорів (23 з 68).

У Сінгапурі 12 з 26 зразків, узятих до липня 2019 року, показали реактивність до SARS-CoV-2. Реакційна здатність була також виявлена в Великобританії і Швеції.

Відзначається, що ці дослідження невеликі і ще не дають точних оцінок імунної відповіді на SARS-CoV-2.

Також залишається з'ясувати походження імунних відповідей. Одна з гіпотез пояснює їх перехресним імунітетом, який сформувався після контакту з іншими типами коронавірусів, що викликають те, що називають простудними захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ідеальна вакцина від коронавірусу повинна відповідати трьом критеріям:

  • формувати надійну імунну відповідь;

  • викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет;

  • не мати ніяких серйозних побічних ефектів.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
дослідження Коронавірус
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