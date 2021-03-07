Дівчина поскаржилася на огидні запахи після коронавірусу

Репортеркка Джеймелуіз Хадспіт із Великобританії поскаржилася на огидні запахи після того, як у грудні 2020 року перехворіла на коронавірус.

Як повідомляє The Mirror, хворобу дівчина перенесла легко, лікування в лікарні не було потрібно. Нюх і смак повернулися до неї тільки через три місяці, після чого вона і почала відчувати неприємні запахи.

"Я почала помічати цей жахливий запах, який я можу описати тільки як суміш тухлих яєць, згірклого м'яса і риби, змішаних зі стічними водами", – розповіла дівчина.

Спершу вона подумала, що запах перебуває всередині її квартири, і провела прибирання. Однак це почуття супроводжувало її і в супермаркеті, і навіть під час прогулянки з собакою. Тоді вона зрозуміла, що проблема з нею.

Як виявилося, Хадспіт страждає паросмією – станом, який змінює нюх людини, внаслідок "тривалого Covid-19".

Дівчина зазначила, що не знає, як лікувати наслідки хвороби і не розуміє, коли вони минуть. Вона відчуває нудоту і стрес від огидних запахів. Водночас Хадспіт може їсти тільки найпростіші продукти – вівсяні пластівці, макарони – оскільки будь-яка ароматна їжа викликає огиду аж до нудоти і блювоти.

У матеріалі також наголошується, що інші люди, які перенесли коронавірус, розповідали про запахи поту, диму, хімікатів, дріжджів і навіть крові.

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