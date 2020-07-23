Дитина до двох років може задихнутися в масці, – педіатр

Дітям до двох років носити захисну медичну маску протипоказано.
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Як заявила в інтерв'ю "Фактам" київський педіатр, кандидат медичних наук Галина Єрмолова, через вузькі дихальних шляхи у дітей може утруднитися і навіть зупинитися дихання. Також збільшується ризик теплового удару і зростає навантаження на серце.
"Хочу додати, що у малюків підвищена набряклість м'яких тканин носоглотки. Оскільки активно формується зубний ряд, то виникає рясна слинотеча. Це утруднює дихання дитини навіть без маски", – зазначила вона.
Педіатр розповіла про небезпеку носіння маски дітьми
Крім того, за словами педіатра, в носоглотці і області щік знаходиться густа капілярна мережа. Коли на вулиці спекотно, дитина в масці змушена дихати теплим повітрям, і маска зволожується. А якщо вона з синтетичної тканини, то ще й електризується.
"У капілярах виникає спазм, що збільшує набряклість тканин. Через це зменшується просвіт дихальних шляхів і глибина дихання. У мозок надходить менше кисню, необхідного для нормального росту і розвитку мозкових структур, підтримки активності та рухливості малюка", – підкреслила Єрмолова.
Вона додала, що найгірше, якщо дитину укладають в такій масці спати в колясці. Якщо робити це регулярно, то діти будуть відчувати хронічне кисневе голодування – гіпоксію.
Педіатр радить одягати дворічним дітям маску тільки в ліфті, де перед цим могла бути заражена коронавірусом людина, або в магазині.
"Звичайно, краще уникати відвідування місць з великим скупченням людей. Але якщо нема на кого залишити дитину, то заздалегідь продумайте список покупок, щоб впоратися за 10-15 хвилин", – сказала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голландські вчені з організації National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) поставили під сумнів доцільність носіння дітьми звичайних медичних масок.
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