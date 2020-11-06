Діти швидше "перемагають" COVID-19 завдяки особливим антитілам – дослідження

Вчені припустили, що діти позбавляються від коронавірусної інфекції набагато швидше, ніж дорослі, завдяки слабшій імунній відповіді.

Таку особливість встановили вчені з Колумбійського університету в США, пише MedicalXpress.

Результати досліджень показують, що діти позбавлялися від інфекції швидше дорослих, також вони були заразні протягом коротшого періоду часу.

Дитячий організм, інфікований коронавірусом, виробляє більш слабкі антитіла в порівнянні з дорослими, у яких сильна реакція імунітету пов'язана з важким перебігом COVID-19.

Також виявлено різницю в типах антитіл: діти виробляли в основному один тип антитіл, так званий IgG, який розпізнає спайковий білок на поверхні вірусу; дорослі, навпаки, виробляли кілька типів антитіл до цього білка та інших вірусних білків, і ці антитіла були більш потужними при нейтралізації вірусу.

Діти, щоб розпізнавати нові патогени, використовують резерви вродженого імунітету, тоді як дорослі і, особливо, літні люди покладаються на імунологічну пам'ять.

Раніше MedOboz писав, що одним з поширених симптомів ковіду у дітей є задишка. При його виявленні потрібно терміново звернутися до лікаря.