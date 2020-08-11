Діти передають COVID-19 так само легко, як застуду: експерт попередив про небезпеку

Діти можуть передавати COVID-19 так само легко, як вони поширюють застуду. Тому саме дітям у першу чергу потрібно використовувати засоби захисту від коронавірусу.

Про це заявив колишній професор Гарвардської медичної школи Вільям Газелтін каналу CNN. За його словами, COVID-19 використовує той самий рецептор у носових проходах, що й один із вірусів застуди. Це просто вірус застуди, який теж убиває, підкреслив експерт.

"Є всі підстави підозрювати, що цей вірус, навіть якщо він може вбити вас, поводиться майже як вірус застуди в аспекті передавання. Хто передає застуду? Діти передають застуду", – заявив доктор.

Діти передають COVID-19 так само легко, як застуду, – експерт

Газелтін попередив, що діти можуть заразитися і заразити інших, тому їм у першу чергу треба носити маски.

За його словами, діти до 5 років можуть бути "дуже заразними для інших людей". "Виявляється, у них в носі в тисячу разів більше вірусу, ніж потрібно, щоб заразити", – сказав Газелтін.

Крім того, опублікований Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC) новий звіт показав, що, коли дітей госпіталізують через COVID-19, вони потребують відділення інтенсивної терапії так само часто, як і дорослі.

"У дітей може розвинутися важке захворювання COVID-19; протягом періоду спостереження кожна третя дитина була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії. В іспаномовних і темношкірих дітей були найвищі показники госпіталізації, пов'язаної з COVID-19", – йдеться в звіті.

У CDC нагадали, що для уповільнення пандемії дітям потрібно нагадувати частіше мити руки, триматися на фізичній відстані від інших, а якщо їм два роки і більше, їм треба носити маску, коли вони перебувають поруч із людьми з поза сімейного кола членів їхньої сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що діти молодшого віку, ймовірно, поширюють коронавірус COVID-19 не меншою мірою, ніж дорослі.