Діти не є критичною ланкою в поширенні коронавірусу (COVID-19).

Таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловив лікар-педіатр Олексій Риков. Він пояснив, що діти частіше заражаються від дорослих, в сім'ї.

"З огляду на, що діти в більшості випадків переносять захворювання малосимптомно або навіть безсимптомно, вони не є критичною ланкою в поширенні хвороби поза сімейних контактів", – розповів він.

Медик додав, що закриття шкіл на карантин, це "не дуже гарна ідея".

"Це рішення має бути комплексним, поряд з прийняттям карантинних заходів в інших сферах. Доцільно вибірково вводити карантинні заходи в разі погіршення ситуації в конкретній школі", – пояснив Риков.

Лікар акцентував, що на розвиток дітей впливає, скоріше, не сама хвороба, а обмежувальні заходи, прийняті в зв'язку з нею. COVID-19 у дітей в більшості випадків має легкий або безсимптомний перебіг, а важкі випадки поодинокі.

"У групі ризику тяжкого перебігу – маленькі діти у віці до 6 місяців або діти, які мають значні проблеми зі здоров'ям. Найменшій дитині з підозрою на коронавірусну хворобу в моїй практиці було 1,5 місяці, і дитина хворіла досить легко", – додав Риков .

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, що велику роль в поширенні коронавірусу по всьому світу зіграли діти та молоді люди, які складають невеликий відсоток заражених.

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