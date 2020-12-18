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/ Пульмонологія

Діти, народжені від жінок із COVID-19, отримали антитіла проти вірусу – дослідження

3.4т
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П'ять дітей, народжені від жінок із COVID-19, отримали антитіла проти коронавірусу.

За даними Сінгапурської дослідницької мережі акушерства та гінекології, у всіх п'яти народжених були антитіла. Однак учені відзначили, що поки не зрозуміло, який рівень захисту отримали немовлята, передає The Guardian.

За словами дослідників, кількість антитіл у немовлят варіювалася і була вища у тих, чиї матері були інфіковані ближче до моменту пологів. Учені додали, що потрібен подальший моніторинг, щоб побачити, чи будуть знижуватися антитіла під час дорослішання дітей.

Дослідники відзначили, що спостерігали за 16 зараженими жінками, більшість із яких були інфіковані в легкій формі. Водночас як більш серйозні ускладнення спостерігалися у літніх жінок із зайвою вагою.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Сінгапур
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