Діти краще захищені від коронавірусу: вчені з'ясували причину

Учені стверджують, що діти краще захищені від коронавірусу (COVID-19), оскільки їхній організм звик до простудних захворювань.

Як пише Daily Mail, фахівці дійшли висновку, що в дорослих буває в середньому від двох до чотирьох застуд на рік, тоді як у дітей – до 12. Водночас вчені припускають, що діти володіють стійкістю до вірусу, якої немає в дорослих.

Професор Джон Белл з Оксфордського університету заявив, що в багатьох людей молодого або середнього віку можуть бути Т-клітини, які мають імунітет до коронавірусу.

"Цілком можливо, що це зможе забезпечити деякий захист від цього патогена, коли він прибуде", – зазначив Белл. Також він підтвердив, що 70% людей, які інфікувалися коронавірусом, не відчувають симптомів.

Водночас його колега, професор Адріан Гейден додав: "Усі дорослі, що старші від певного віку (від 30 до 35 років), зрештою не мають тимуса (центральної залози імунного захисту), тому їхні Т-клітини працюють з огляду на те, чи зазнавали вони впливу раніше".

Учені додали, що вважається, що коронавіруси спричинюють до 30% всіх простудних захворювань, але точно невідомо, скільки з них зумовлено типами бета-коронавірусів, які також провокують важкі інфекції грудної клітки в найстаріших і наймолодших пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французькі вчені з'ясували, що люди навіть із легкими симптомами COVID-19 виробляють антитіла. Це вселяє надію на те, що ті, хто одужав, справді отримують імунітет від захворювання.

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