Дешевий препарат від паразитів на 75% знижує ризик зараження коронавірусом – вчені

Вчені виявили, що протипаразитник препарат івермектин на 75% знижує ризик зараження, госпіталізації і смерті від коронавірусу.

Понад 30 випробувань в різних країнах світу показали "значні поліпшення на всіх стадіях захворювання", пише Daily Mail з посиланням на дослідження, опубліковане в рецензованому американському журналі Frontiers of Pharmacology.

Вчені заявили про новий препарат для лікування коронавірусу

Більш раннє дослідження професора Ендрю Хілла з Університету Ліверпуля також показувало зниження смертності після застосування івермектина, але тоді він наполягав на додаткових випробуваннях.

На минулих вихідних відбувся онлайн-саміт міжнародних експертів, на якому були оприлюднені дані про ефективне використання препарату в Індії і Південній Америці.

Директорка Консультації з доказової медицини в Баті Тесс Лорі за підсумками зустрічі представила Всесвітній організації охорони здоров'я 97-сторінковий звіт і закликала ВООЗ рекомендувати препарат для лікування коронавірусу.

Зазначається, що івермектин випускається у формі таблеток або крапель. Зазвичай його застосовують проти паразитарних черв'яків, вошей і корости. Наприклад, у Великобританії він коштує удвічі дешевше інших препаратів, які застосовують під час лікування коронавірусу. Водночас місцевий регулятор заявив, що вивчить дані досліджень і потім вирішить, чи варто рекомендувати ліки для боротьби з інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльські вчені заявили, що екстракт водорості спіруліни може полегшити перебіг хвороби у пацієнтів з COVID-19. Ця речовина знижує ймовірність розвитку ускладнень і пошкодження органів, що є основною причиною смертності від коронавірусу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram