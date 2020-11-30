COVID-19: як проявляються симптоми захворювання по днях

Коронавірус може вражати людей по-різному, деякі навіть не підозрюють, що вони інфіковані, а іншим потрібна госпіталізація. Для кожної форми перебігу COVID-19 характерні певні симптоми.

Daily Express опублікував актуальну інформацію щодо симптомів коронавірусної хвороби, яка допоможе своєчасно і без ускладнень розпізнати інфекцію.

Зі збільшенням числа хворих клінічна картина COVID-19 стала яснішою, що дозволяє медикам визначати закономірності захворювання.

За даними Центрів з контролю та профілактики інфекційних захворювань (CDC) до 40% випадків коронавірусної інфекції протікають безсимптомно, причому 20% цих безсимптомних випадків стають важкими або критичними.

Першими симптомами, що попереджають про можливу інфекцію, є жар і кашель. Потім вони часто супроводжуються болем у горлі, головним болем, болями у м'язах, нудотою або діареєю. При тяжкому перебігу хвороби ускладнене дихання буде основним симптомом.

Прояви COVID-19 зазвичай не з'являються відразу після зараження людини. Середній інкубаційний період вірусу становить 4-5 днів. Протягом цього часу інфікована людина, швидше за все, не дізнається, що вона хвора, проте може заражати оточуючих.

Розподіл симптомів COVID-19 по днях

1-4 день. Симптоми починаються слабо, у пацієнтів зазвичай піднімається температура, а потім починається кашель. Можуть зникати смак та нюх.

У деяких хворих за один або два дні до цього могла бути діарея або нудота, що могло свідчити про серйозність інфекції.

На третій день після появи симптомів у госпіталізованих пацієнтів може розвиватися пневмонія.

5-6 день. У важких випадках симптоми можуть погіршитися. На цьому етапі можуть виникати проблеми з диханням, особливо у пацієнтів старшого віку та з супутніми захворюваннями.

7 день. У цей час виникає задишка, може відчуватися біль в грудях. Це явний сигнал, що потрібно звернутися до лікаря. Варто зазначити, що у більшості хворих на даному етапі симптоми згладжуються.

8-9 день. У пацієнтів з тяжким захворюванням, швидше за все, розвиватиметься задишка, пневмонія або гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), захворювання, яке може потребувати інтубації. У деяких хворих на фоні недостатньої роботи легень може розвинутися аритмія або шок, також є ймовірність виникнення сепсису через агресивну імунну відповідь.

10-11 день. Якщо у пацієнтів спостерігаються погіршення симптомів, це означає, що хвороба прогресує. Велика ймовірність того, що вони будуть переведені у відділення інтенсивної терапії. При тяжкому перебігу додаються такі симптоми, як біль в животі і втрата апетиту.

12 день. Люди з сильним імунітетом та ті, хто отримав своєчасне лікування до цього часу починають одужувати. Температура тіла також нормалізується.

16 день. Деяких хворих виписують, спостерігається зникнення кашлю.

19 день. Задишка ще залишається. Навіть через два тижні пацієнти можуть скаржитися на проблеми з диханням.

27 день. Більшість хворих виписуют з лікарні, але це ще не означає, що їх симптоми повністю зникли.

Деякі пацієнти з COVID-19 повідомляють про наявність симптомів протягом місяців, включаючи біль у грудях, задишку, нудоту, аритмію. Тривалі симптоми можуть бути і у хворих, що не були госпіталізовані, а лікувалися вдома.

Раніше MedOboz писав, що дерматологічні симптоми коронавірусу можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці" зберігається понад 150 днів.