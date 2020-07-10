COVID-19 викликає тривалі збої в імунітеті, – вчені з Уханя

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету у перехворілих на COVID-19.

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Як повідомляє medRxiv, вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань досліджували стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку і статі, які вилікувалися від коронавірусу.

Учені виявили тривалі збої в роботі імунітету тих, хто перехворів на COVID-19

Було виявлено зниження рівня лімфоцитів – клітин крові, що відповідають за імунітет. Лімфоцити не відновлюється навіть після 11-го тижня після одужання.

На думку дослідників, це говорить про сильний вплив вірусу SARS-CoV-2 на клітини крові і потенційні порушення імунітету.

При цьому ускладнення спостерігаються навіть у молодих пацієнтів, які раніше не мали проблем зі здоров'ям.

"Ми знаємо, що вірус впливає на роботу відразу декількох органів, але поки не можемо сказати напевно, чи є його наслідки хронічними, чи вони зникнуть з часом", – відзначили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди, які вилікувалися від COVID-19, можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.