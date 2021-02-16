В ЄС можуть схвалити американську "одноразову" вакцину проти коронавірусу

Американська компанія Johnson & Johnson, яка проводить випробування "одноразової" вакцини проти COVID-19, подала заявку на схвалення препарату в ЄС.
Про отримання відповідного запиту Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) відзвітувало у вівторок, 16 лютого. Про це повідомляється на сайті агентства.
Документи на умовний маркетинговий дозвіл вакцини подали представники Janssen-Cilag International NV, що належить компанії Johnson & Johnson.
В EMA зазначили, що перевірку препарату проведуть у прискореному режимі. Попередньо, рішення може бути ухвалено від середини березня "за умови, що дані компанії про ефективність, безпечність та якість вакцини будуть достатньо повними і надійними", вказано в заяві європейського регулятора.
Такий короткий термін агенство пояснило тим, що воно вже перевірило деякі дані про препарат J&J "під час періодичного огляду".
Вакцина Johnson & Johnson
Зазначимо, якщо ця вакцина отримає дозвіл, вона стане четвертим препаратом, схваленим для використання в ЄС. Раніше агенство схвалило вакцини проти коронавірусу від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna й AstraZeneca.
Вакцина J&J не вимагає повторного введення. Її також не потрібно тримати замороженою, що скорочує витрати на транспортування.
Карта поширення COVID-19 у світі:
Як писав OBOZREVATEL, раніше глава корпорації Johnson & Johnson Алекс Горскі повідомив, що через мутації коронавірусу може знадобитися щорічна вакцинація населення планети.
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