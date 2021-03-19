Тодуров: перемогти пандемію можна тільки вакцинацією, ризики з хворобою неспівмірні

Ризики ускладнень від вакцини проти COVID-19 неспівмірні з ризиками зараження коронавірусом і можливими наслідками хвороби.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив відомий український кардіохірург Борис Тодуров. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online ввечері в п'ятницю, 19 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Люди, які мають вищу освіту медичну, знають трошки історію... Усі епідемії, пандемії у світі, які були до цього, були переможені суто вакцинацією: і кір, і дифтерія, і грип, і віспа, і все інше", – підкреслив медик.

Як сказав він, без вакцини перемогти пандемію дуже складно. Тим паче, пандемію коронавірусу, який не викликає стійкого імунітету, додав лікар. Так, за словами Тодурова, багато осіб, які перехворіли пів року тому, "зараз хворіють вдруге, а деякі вже й утретє". "І лікарі це розуміють", – зазначив кардіохірург.

Борис Тодуров висловився про вакцинацію

Він вказав, що коли покласти на одну чашу терезів ризики вакцинації, а на другу – ризики захворіти на коронавірус усього з 2% летальністю, то "це абсолютно неспівмірні ризики".

"Ризик захворіти на COVID-19 і померти в тисячу разів більший, ніж ускладнень від вакцинації", – підкреслив медик.

Борис Тодуров. Джерело: Скрин відео

Він розповів, що серед співробітників його клініки, які зробили щеплення, лише у двох була субфебрильна температура (37,1–38,0°C) до вечора після уколу.

Загалом відсоток побічних ефектів становить близько 0,5%.

Кількість вакцинованих в Україні. Джерело: Скрин відео

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 19 березня анонсував початок другого етапу вакцинації в Україні з наступного тижня.

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