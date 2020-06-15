COVID-19 сприяє розвитку нової хвороби: вчені зробили відкриття

Захворювання на COVID-19 підвищує в інфікованих пацієнтів ризик розвитку цукрового діабету.

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Такого висновку дійшла група вчених із Мельбурнського університету, Лондонського королівського коледжу та інших дослідницьких установ. Про це повідомляє New England Journal of Medicine.

У своєму дослідженні науковці з'ясували, що наявність цукрового діабету значно ускладнює перебіг COVID-19. Зокрема, приблизно 20-30 відсотків померлих від коронавірусу страждали на це захворювання.

Крім цього, фахівці стверджують, що COVID-19 навіть сприяє розвитку діабету в людей, які не хворіли на нього до інфікування.

За словами вчених, протеїн ACE-2, що забезпечує проникнення коронавірусу в клітини, також впливає на органи, які відповідають за метаболізм глюкози. Щоправда, вони поки не з'ясували, чи змінюється він після одужання пацієнтів із COVID-19. Також дослідники не змогли встановити, чи є в них діабет, що розвивається, хворобою нового виду, чи ж він належить до вже раніше відомих типів.

Для подальшого дослідження вчені створили глобальний реєстр пацієнтів із цукровим діабетом, який також пов'язаний із коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19. Смертність у пацієнтів із другим типом діабету вища вдвічі, а з першим – у 3,5.