COVID-19 сприяє розвитку нової хвороби: вчені зробили відкриття

Захворювання на коронавірус нового типу підвищує в інфікованих пацієнтів ризик розвитку цукрового діабету.

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Такого висновку дійшла група вчених із Мельбурнського університету, Лондонського королівського коледжу та інших дослідницьких установ. Про це повідомляє New England Journal of Medicine.

У своєму дослідженні вчені з'ясували, що наявність цукрового діабету значно ускладнює перебіг коронавірусу. Зокрема, приблизно 20-30 відсотків померлих від COVID-19 страждали на це захворювання.

Крім цього, фахівці стверджують, що коронавірус навіть сприяє розвитку діабету у людей, які не хворіли ним до інфікування.

За словами вчених, протеїн ACE-2, що забезпечує проникнення COVID-19 у клітини, також впливає на органи, які відповідають за метаболізм глюкози. Правда, вони поки не з'ясували, чи змінюється він після одужання пацієнтів із коронавірусом. Також дослідники не змогли встановити, чи є у них діабет, що розвивається, хворобою нового виду, або ж він належить до вже раніше відомих типів.

Для подальшого дослідження вчені створили глобальний реєстр пацієнтів із цукровим діабетом, який також пов'язаний із коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19. Смертність у пацієнтів із другим типом діабету вдвічі вища, а з першим – у 3,5.

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