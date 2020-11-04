COVID-19 сильно виснажує організм: медики перерахували наслідки хвороби

Вченим важко припустити, чим може в майбутньому обернутися для людини перенесений COVID-19, оскільки цей вірус до кінця не вивчено.

Хоча всі фахівці сходяться на думці, що коронавірусна хвороба сильно виснажує організм, отже, його потрібно зміцнювати. Про це в коментарі "КП" в Україні " заявила лікарка-інфекціоністка Ірина Древняк.

"Найпоширеніші скарги від пацієнтів, які перехворіли COVID-19, це втома. В такому випадку я раджу звернути увагу на харчування: побільше свіжих овочів і фруктів, поменше жирного і смаженого. Забудьте про куріння та інші звички, які завдають шкоди здоров'ю. Також не зайвим буде пропити вітамінний комплекс, але тільки з дозволу лікаря", – порадила вона.

За словами медикині, якщо дотримуватися таких рекомендацій, то з часом втома і задишка минуть. Що стосується такої ознаки коронавірусу, як аносмія, то, зазначила лікарка, нюх зникає через зміни в центрально-нервовій системі. В цьому випадку пацієнти можуть тільки чекати і сподіватися, що нюх відновиться якнайшвидше, адже тут все індивідуально – у деяких він з'являється через тиждень-два, а іншим необхідно декілька місяців.

"COVID-19 підступно "б'є" по внутрішніх органах. Наприклад, якщо у коронавірусника до хвороби були проблеми з високим тиском, то після вже перенесеного може розвинутися гіпертонія. Також вірус може порушити роботу серця, легень, нирок, нервової системи. У багатьох раніше здорових пацієнтів вірусна інфекція викликала міокардит або запалення серцевого м'яза. У деяких після коронавірусу з'явилися проблеми з легенями, частково знизилася їхня функція", – перерахувала Древняк.

Медики заначають, що у перехворілих COVID-19 досить часто діагностують венозні тромбози. Тому для профілактики вони призначають антикоагулянти – препарати, що розріджують кров, до того ж найефективніші будуть в уколах.

Також викликає багато запитань у лікарів психічний стан хворих на коронавірус. За їхніми спостереженнями, вилікувавшись, такі пацієнти, особливо ті, які перебували на апаратах ШВЛ, часто перебувають у пригніченому настрої, відчувають апатію. А все тому, що, як стверджують медики, мозок якийсь час недоодержував достатньої кількості кисню.

Крім цього, за COVID-19 страждає і шкіра. У медиків навіть з'явився такий термін, як "ковідні пальці". Вони пояснюють, що у деяких пацієнтів із діагнозом коронавірус виникають шкірні висипання, схожі на обмороження на стопах. Червоні і фіолетові горбки на пальцях з'являються найчастіше у людей у віці до 30 років і проходять протягом двох-трьох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директорка львівської лікарні "Охматдит" Олександра Бурда назвала ознаки COVID-19 у дітей, на які потрібно звертати увагу, щоб уникнути важких наслідків цієї хвороби.