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/ Пульмонологія

Новий метод сканування виявив пошкодження легенів через три місяці після COVID-19

3.6т
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Так званий тривалий COVID-19 може супроводжуватися легеневими аномаліями, які вдалося зафіксувати у деяких пацієнтів через три місяці після інфікування.

Відповідні результати показало дослідження Оксфордського університету, передає ВВС. Вчені застосували на 10 пацієнтах віком від 19 до 69 років новий метод сканування легких – за допомогою газу ксенон.

Під час традиційного обстеження якихось аномалій не виявили. Ксеноновий метод показав пошкодження, коли пацієнти вдихали газ під час магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Вісім добровольців із 10 мали задишку та підвищену стомлюваність три місяці після коронавірусу, хоча жоден із них не потрапляв до реанімації і не потребував вентиляції легенів. У цих добровольців знайшли ділянки легеневої тканини, де повітря погано надходило в кров.

Темні ділянки – ті частини легенів, де повітря насилу транспортується в кров. Перший знімок – здорові легені, другий – пошкоджені коронавірусом
Темні ділянки – ті частини легенів, де повітря насилу транспортується в кров. Перший знімок – здорові легені, другий – пошкоджені коронавірусом. Джерело: ВВС

"Я очікував певного ураження легень, але не настільки, як ми побачили", – сказав професор Фергюс Глісон, який очолював дослідження.

Докторка Шеллі Гейлз вважає, що до 10% тих, хто переніс COVID-19, можуть мати певну форму пошкодження легенів і тривалі симптоми коронавірусу.

Результати спонукали вчених запланувати подібні дослідження в більших масштабах. Новий метод планують застосувати ще на 100 пацієнтах, які не потрапили до лікарні і не мали серйозних симптомів COVID-19.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок, зокрема, тепер їх потрібно надягати і на вулиці.

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
Великобританія
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