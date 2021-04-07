COVID-19 підвищує ризик депресії, деменції та інсульту – дослідження

Британські вчені з'ясували, що заражені коронавірусом люди більш схильні до розвитку депресії, деменції, психозу і інсульту.

Під час дослідження вони проаналізували медичні картки понад 500 тисяч пацієнтів у США, у яких за останні пів року був діагностований COVID-19, пише ВВС.

У третини з них розвинувся або виник рецидив психологічного або неврологічного стану. До того ж ризик госпіталізації або необхідності реанімації був ще вищий. Ймовірно, це пов'язано як із впливом стресу, так і з вірусом, що чинить прямий вплив на мозок.

Дослідники пояснили, що тривожні розлади і розлади настрою були найбільш поширеним діагнозом серед людей із COVID-19, і вони, найімовірніше, були пов'язані зі стресом, що виник через переживання важкої хвороби або з причини госпіталізації в лікарню.

Такі стани, як інсульт та слабоумство, ймовірно, були пов'язані з біологічним впливом самого вірусу або реакцією організму на інфекцію загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Європейському агентстві з лікарських засобів не підтвердили заяву їхнього високопоставленого представника Марко Кавалери про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом.