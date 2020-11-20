Якщо говорити про мій особистий досвід у відділенні інтенсивної терапії, то десь наприкінці літа – перша половина вересня... тяжкий перебіг, тобто ті пацієнти, з якими я стикаюся, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, це, як правило, були люди 70+. На сьогоднішній день, буквально останні півтора місяці, величезна кількість пацієнтів молодого віку з тяжким перебігом COVID-19, які потребують, у тому числі, штучної вентиляції легень. На даний момент у мене у відділенні два пацієнти, які знаходяться на ШВЛ, один 35 років, другий 46 років, абсолютно без супутньої патології, які були здорові до захворювання на COVID-19.

Тобто чи вірус змінюється, чи умови його протікання змінюються – мені важко сказати... Це питання, мабуть, до фахівців-вірусологів, але однозначно можу сказати, що на сьогоднішній день 50 на 50. 50% людей відносно молодого віку до 60 років з тяжким перебігом, 50% – 60+ із супутньою патологією.

Якщо ще влітку я сам говорив, що для молодих ковід не страшний, тобто молоді у більшості випадків його переносять легко та не потребують госпіталізації, то на сьогоднішній день впевнено можу сказати, що це вже не так. У молодих також, навіть у людей без супутньої патології, має місце тяжкий перебіг COVID-19 і летальність у тому числі.

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