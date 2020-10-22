COVID-19 не схожий на грип: Голубовська дала категоричне пояснення

На її переконання, востаннє таке було під час пандемії іспанського грипу

Натомість вона вважає коронавірус найстрашнішою хворобою в її практиці

Лікарка заявила, що ці два віруси досі порівнюють деякі її колеги

Новий тип коронавірусу, який офіційно визнано пандемією, не має нічого спільного з вірусом грипу.

Про це на брифінгу МОЗ 22 жовтня заявила українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені як лікарю абсолютно не подобається, і це неправильно, коли я чую про те, що деякі мої колеги досі порівнюють це захворювання з грипом", – зазначила вона.

За її словами, COVID-19 – це тривала інфекція, яка має декілька етапів. І вона зовсім непорівнювана з вірусом грипу.

Голубовська дала пояснення щодо COVID-19 і грипу

"Ні за навантаженням на системи охорони здоров'я, ні за наслідками для хворого", – пояснила лікарка.

Зазначимо, що раніше Голубовська назвала пандемію коронавірусу найстрашнішою хворобою в її практиці і декількох поколінь медиків. Вона підкреслила, що востаннє лікарі бачили подібне під час пандемії іспанського грипу в 1918-1919 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що Україна почала входити у важкий сезон пандемії COVID-19, тому необхідно заборонити розважальні масові заходи.

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