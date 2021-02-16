COVID-19 не передається дитині з молоком матері – дослідження

Матері з COVID-19 не передають вірус своїм новонародженим дітям. Але водночас немовлята під час годування грудьми отримують антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус.

Про це йдеться в новому дослідженні вчених США, які вивчили 37 зразків грудного молока, надані 18 жінками, у яких був діагностований COVID-19, передає Daily Mail.

"Ми хочемо ізолювати матір від її дитини тільки в тому разі, якщо це необхідно з медичного погляду", – пояснила лікарка Бріджит Янг.

Команда з Медичного центру Університету Рочестера в Нью-Йорку повідомила, що жоден із зразків не містив генетичного матеріалу вірусу або антигенів, які представляють собою білки, виявлені на поверхні вірусу. Водночас майже дві третини зразків мали антитіла, специфічних до коронавірусу.

"Ми виявили високий рівень IgA – звичайних антитіл у крові та інших біологічних рідинах – у грудному молоці", – повідомив лікар, професор мікробіології та імунології Марк Сангстер.

Учені планують продовжити свої дослідження і набрали нову групу матерів-годувальниць. Медики мають намір з'ясувати, як вакцина COVID-19 впливатиме на грудне молоко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені сказали, що в окремих випадках коронавірус може стати причиною паралічу в дітей.