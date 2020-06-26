Пандемію коронавірусу SARS-COV-2 часто порівнюють із пандемією Іспанського грипу (Іспанки) 1918 - 1920 років. Тоді вперше виник штам вірусу грипу H1N1, яким інфікувалося приблизно 500 мільйонів та за різними підрахунками померло близько 60 - 100 мільйонів людей.

Пандемія Іспанки прокотилася трьома окремими хвилями, забираючи життя фізично здорових людей віком 18 - 40 років. З часом, коли більшість населення планети перехворіла штамом H1N1, цей вірус став ендемічним сезонним грипом. Щоправда перебіг хвороби став набагато легшим, а показники смертності від ускладнень знизилися до 0,1%. Білки оболонки H1N1 разом із білками двох інших штамів вірусу грипу є сталим компонентом сезонної вакцини проти грипу до сьогодні. Подібний сценарій може чекати на нас і у випадку коронавірусу. Проте, науковці ще не до кінця зрозуміли його природу і будь-які прогнози щодо сюжету завершення пандемії є доволі спекулятивними.

Швидкому поширенню Іспанки посприяв повоєнний час. Після Першої Світової війни солдати роз'їжджалися додому, прихопивши з собою подарунок у вигляді вбивчого вірусу грипу. SARS-COV-2 також роз'їхався по різних країнах світу разом із туристами, студентами та бізнесменами, які відпочивали під час різдвяних відпусток та канікул, або здійснювали заплановані робочі зустрічі. Ба більше, такій масштабній пандемії, свідками якої виявилися ми всі, посприяло три основні фактори:

відсутність так званого колективного імунітету у жителів планети;

власне, природа SARSCOV-2;

стиль життя сучасних людей.

Усі віруси надзвичайно швидко мутують, але не всі викликають масштабні пандемії. У випадку SARS-COV-2 сталося так, що цей вірус змінився настільки, що зміг передатися від кажанів, або панголін до людини. Він виявився настільки новим для нашої імунної системи, що із мінімальним спротивом зміг швидко поширюватися, інфікуючи сотні тисяч людей. Крім того, цей вірус має особливість - близько 60% людей переносять це захворювання у легкій чи безсимптомній формі. Як симптомні, так і безсимптомні пацієнти мають приблизно однакове вірусне навантаження. Швидкість передачі коронавірусу від людей із симптомами становить 6,3%, тоді як люди із відсутністю симптомів коронавірусу передають інфекцію зі швидкістю 4,1%. Власне, можливість інфікуватися від на перший погляд абсолютно здорової людини і стала причиною того, що уряди країн світу ввели безпрецедентні карантинні обмеження аж до запровадження надзвичайних станів та закриття кордонів. Слід також усвідомлювати, що карантин вводили не задля того, аби дочекатися коли зникне коронавірус, а задля згладжування кривої росту нових випадків зараження. Ці заходи уповільнили швидкість поширення інфекції, а також умовно зменшили навантаження на системи охорони здоров'я в Україні та інших країнах світу. Щонайважливіше, це дозволило виграти час на пошуки більш ефективних методів лікування інфекції та розробку вакцин. За даними математичного моделювання карантинні заходи допомогли врятувати близько 3,2 мільйона життів лише у країнах Європі.

Варто чітко усвідомлювати, що вірус уже "навчився" інфікувати людину, тому циркулюватиме серед нас іще досить довго. Принаймні допоки медики та біологи не навчаться попереджати та лікувати коронавірусну інфекцію. Деякі інфекціоністи стверджують, що пандемія може "згаснути" природнім шляхом, коли вірусом перехворіє близько 70 - 80% населення планети та в людей розвинеться так званий колективний імунітет.

Час від часу в новинах проскакують повідомлення накшталт: до коронавірусу не формується імунітет, у людей, які перехворіли на COVID-19 уже за кілька місяців зникає імунітет до вірусу. Здебільшого ці новини виникають не з порожнього місця, а базуються на наукових публікаціях, які виходять у досить таки впливових виданнях. Та не треба панікувати, для того щоб якесь наукове відкриття визнали істиною, має пройти певний час. Науковці із незалежних лабораторій в різних частинах світу мають отримати аналогічні результати та колективно погодитися, що до коронавірусу дійсно не формається імунітет. Зазвичай подібні висновки публічно оголошують представники ВООЗ та представники МОЗ різних країн. Отож не робімо поспішних висновків, а намагаймося прийняти ситуацію та змінити власну поведінку, яка великою мірою посприяла широкому поширенню вірусу.

Держави світу, в тому числі й Україна, вже почали поступово послаблювати карантинні обмеження аби повернутися до так званого "тимчасово нового" нормального життя. Йдеться про нові правила поведінки в суспільстві, які мають стати для кожного з нас повсякденними звичками принаймні до моменту, коли вдасться якось розв'язати проблему лікування та профілактики інфікування коронавірусом. Ось кілька дієвих порад, які варто продовжувати виконувати навіть після відміни карантину: