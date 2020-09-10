COVID-19 може жити на охолодженому лососеві більше тижня – дослідження

Новий тип коронавірусу може більше восьми днів "жити" на поверхні свіжого охолодженого лосося. До того ж його вірулентність залежить від тієї чи іншої температури зберігання риби.

Такого висновку дійшли вчені з Китаю, звідки й поширився по світу цей вірус. Результати їхньої наукової роботи опубліковано на платформі biorxiv.org.

Провівши експеримент, дослідники з'ясували, що в разі потрапляння на поверхню лосося COVID-19 залишається заразним протягом двох днів за температури 25°С. Тоді як за температури 4˚С – щонайменше вісім днів.

Вчені вважають, що коронавірус здатний "жити" на лососеві більше тижня

Фахівці підкреслюють, що під час транспортування, перш ніж потрапити на ринок, у магазин чи ресторан, лосось зберігається за температури саме 4˚С. Водночас риба високої якості транспортується світом протягом декількох днів.

"Імпортована і експортована риба повинна зберігатися за низької температури (0-4˚С). В таких умовах поширення коронавірусу вона може бути легко транспортована з однієї країни в іншу протягом тижня, стаючи одним із джерел міжнародного переміщення COVID-19", – йдеться в дослідженні.

COVID-19 на лососеві, який зберігається за температури 4˚С, залишається здатним викликати захворювання – вчені

Його автори зазначають, що на відміну від овочів і фруктів риба повинна транспортуватися і зберігатися в умовах низьких температур. Через це вірус на поверхні лосося, який продається на ринках морепродуктів, може виживати протягом тривалого часу.

Вчені говорять про необхідність складання суворого протоколу щодо інспекції імпорту та експорту риби, перш ніж її буде допущено до продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених під керівництвом професора ветеринарної мікробіології з Університету штату Канзас (США) Юргена Рихта дійшла висновку, що коронавірус найкраще виживає восени.