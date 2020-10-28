COVID-19 може викликати аутоімунну реакцію – дослідження

Вчені встановили, що у пацієнтів з коронавірусом, крім антитіл, можуть утворюватися аутоімунні антитіла.

Ці білки, замість боротьби з патогенами, атакують тканини організму, збільшуючи ризик важкого перебігу хвороби, пише MedicalXpress.

Дослідження показує, що визначення аутоантитіл та маркера запалення допомагає виявити пацієнтів з сильною імунною реакцією. Наявність такої інформації дозволить підібрати для них правильне лікування.

Вироблення аутоантитіл може погіршити протікання COVID-19

Раніше було встановлено, що аутоантитіла беруть участь в утворенні тромбів і зниженні вірусного захисту у важких ковідних хворих.

MedOboz писав, як правильно харчуватися у разі коронавірусу, щоб допомогти імунітету впоратися патогеном.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся