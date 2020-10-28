COVID-19 може викликати аутоімунну реакцію – дослідження

Вчені встановили, що у пацієнтів з коронавірусом, крім антитіл, можуть утворюватися аутоімунні антитіла.
Ці білки, замість боротьби з патогенами, атакують тканини організму, збільшуючи ризик важкого перебігу хвороби, пише MedicalXpress.
Дослідження показує, що визначення аутоантитіл та маркера запалення допомагає виявити пацієнтів з сильною імунною реакцією. Наявність такої інформації дозволить підібрати для них правильне лікування.
Раніше було встановлено, що аутоантитіла беруть участь в утворенні тромбів і зниженні вірусного захисту у важких ковідних хворих.
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