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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

COVID-19 може викликати аутоімунну реакцію – дослідження

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Вчені встановили, що у пацієнтів з коронавірусом, крім антитіл, можуть утворюватися аутоімунні антитіла.

Ці білки, замість боротьби з патогенами, атакують тканини організму, збільшуючи ризик важкого перебігу хвороби, пише MedicalXpress.

Дослідження показує, що визначення аутоантитіл та маркера запалення допомагає виявити пацієнтів з сильною імунною реакцією. Наявність такої інформації дозволить підібрати для них правильне лікування.

Вироблення аутоантитіл може погіршити протікання COVID-19
Вироблення аутоантитіл може погіршити протікання COVID-19

Раніше було встановлено, що аутоантитіла беруть участь в утворенні тромбів і зниженні вірусного захисту у важких ковідних хворих.

MedOboz писав, як правильно харчуватися у разі коронавірусу, щоб допомогти імунітету впоратися патогеном.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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