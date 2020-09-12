COVID-19 може руйнівно впливати на мозок – учені

Фахівці Єльського університету в США з'ясували, що COVID-19 може надати руйнівну дію на мозок пацієнтів.

Як пише The Independent, такий висновок учені зробили, провівши відповідні дослідження. Повідомляється, що інфекція була виявлена в мозку людини, яка померла від COVID-19, в центральній нервовій системі лабораторних мишей, заражених коронавірусом, і в органелах – тривимірних культур нейронів, що імітують головний мозок.

Як відзначили вчені, коронавірус викликає тиху інфекцію, що не провокує імунну реакцію, і обмежує нейронам доступ до кисню. В результаті гинуть і нейрони, і синапси, завдаючи шкоди когнітивним здібностям.

Учені довели руйнівну шкоду коронавірусу для мозку

За словами фахівців, вірус проникає в клітини мозку через рецептор АСЕ2, що знаходиться на поверхні клітинної мембрани. Однак поки не ясно, як саме вірус може потрапити в мозок. Ймовірно, він може зробити це через нюхову цибулину, очі або навіть кровоносну систему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 завдає шкоди мозку і нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів.

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