COVID-19 може руйнівно впливати на мозок – учені

Фахівці Єльського університету в США з'ясували, що COVID-19 може надати руйнівну дію на мозок пацієнтів.
Як пише The Independent, такий висновок учені зробили, провівши відповідні дослідження. Повідомляється, що інфекція була виявлена в мозку людини, яка померла від COVID-19, в центральній нервовій системі лабораторних мишей, заражених коронавірусом, і в органелах – тривимірних культур нейронів, що імітують головний мозок.
Як відзначили вчені, коронавірус викликає тиху інфекцію, що не провокує імунну реакцію, і обмежує нейронам доступ до кисню. В результаті гинуть і нейрони, і синапси, завдаючи шкоди когнітивним здібностям.
Учені довели руйнівну шкоду коронавірусу для мозку
За словами фахівців, вірус проникає в клітини мозку через рецептор АСЕ2, що знаходиться на поверхні клітинної мембрани. Однак поки не ясно, як саме вірус може потрапити в мозок. Ймовірно, він може зробити це через нюхову цибулину, очі або навіть кровоносну систему.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 завдає шкоди мозку і нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів.
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