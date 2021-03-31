Як чорний ринок заробляє на коронавірусі

Пандемія коронавірусу, яка охопила весь світ, не слабшає вже понад рік. Єдиним ефективним способом боротьби з хворобою є вакцинація, це дозволить створити колективний імунітет та зупинити передачу вірусу.

Компанія по вакцинації в Україні ніяк не набирає обертів, одночасно з цим на чорному ринку жваво, там є повний Covid асортимент – від вакцин провідних виробників до фіктивних довідок про щеплення і ковідних паспортів.

Повернення в Україну підпільної вакцинації

Раніше вже повідомлялося про вакцинацію для VIP-персон, що проводилася в приватних клініках Києва, тоді мова йшла про препарат Pfizer вартістю $3000. Після широкого розголосу були проведені перевірки, й офіційні джерела повідомили, що підтверджень цієї інформації немає. Водночас з цим ця незаконна діяльність була припинена.

За деякими даними, зараз підпільна практика в Україні відновилася, а асортимент пропонованих вакцин розширився та включає препарати багатьох виробників: Pfizer – $2000-3000, Moderna – $450, CoviShield – $17-35.

Процедура проводиться не в приватних клініках, а за різними адресами. Після доставки препарату у Бориспіль необхідно приїхати протягом декількох годин за адресою, яку вказують координатори. Є послуга вакцинації дома у замовника, її вартість коливається від $100 до $200. Також є інформація, що деякі особи домовляються з лікарями, що відмовляються від щеплення, та вакцинуються під їх прізвищем.

Що є в darknet

Covid-торгівля здійснюється переважно через darknet. Щоб туди потрапити, необхідний браузер Tor, який забезпечує конфіденційність користувачів. Крім високої безпеки тут практично відсутні гарантії того, що продавцем не опиниться шахрай, внаслідок чого угода завершиться витоком персональних даних та втратою коштів.

Check Point

Перші повідомлення про продаж вакцин були помічені ще на початку року американсько-ізраїльською фірмою Check Point, яка займається кібербезпекою. Оголошення розміщують користувачі багатьох країн, проте точне місцеперебування визначити практично неможливо. Рекламу також можна зустріти на різних мовах, включаючи російську.

Станом на кінець березня повідомлень, що стосуються коронавірусу, вже понад 1,2 тисяч. Насправді пропозицій може виявитися в рази більше, оскільки з багатьма лотами працює кілька продавців. Час доставки товару різний, деякі пропонують дуже швидку – на наступний день після замовлення.

Вартість вакцин залежить від виробника. У межах від $500 до $700 можна придбати препарати Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V, Pfizer коштує дорожче – приблизно $2000-3000. Розрахуватися за покупку можна різними способами – національною валютою, доларами або біткоїнами.

Крім вакцин в darknet активно торгують довідками з негативним тестом на Covid, які потрібні для перетину кордону або працевлаштування. Також можна знайти довідку про вакцинацію, наприклад, підробка з Британії обійдеться в $150, які необхідно перевести в біткоїнах.

В якості експерименту працівники компанії Check Point замовили вакцину Sinopharm, заплативши за неї $750, однак вони її не отримали. Це підтверджує слова представників компанії, що покупка в darknet – велика лотерея.

Лабораторія Касперського

Чорний ринок Covid-товарів досліджувала російська компанія Лабораторія Касперського. Вони також виявили безліч пропозицій по продажу вакцин у США та європейських країнах, їх середня вартість становить $500.

За даними компанії, деякі продавці пропонують препарат Pfizer дуже дешево – трохи більше $200. Як буде здійснюватися доставка по світу – не вказано, що особливо насторожує, оскільки саме для цієї вакцини транспортування повинно здійснюватися при температурі –70 °C.

Скільки з оголошень є реальними, встановити складно. Однак факт, що багато продавців мають по 100-500 завершених угод, говорить про те, що торгівля досить жвава та обчислюється великими сумами.

Ми провели своє розслідування та знайшли кілька повідомлень на російській площадці hydra, що працює в т. ч. і в Україні. Один з продавців, зокрема, пропонував сертифікати вакцинації та ковідні паспорта за 1,8 тис. гривень. Він готовий надати товар в деяких містах України та на непідконтрольних територіях. Більш докладно про суму та доставлення можна дізнатися в особистих повідомленнях.

Інший продавець запропонував сертифікат про вакцинацію трохи дешевше, приблизно за 1,3 тис. гривень. Для отримання необхідні особисті дані, зазначений час виготовлення – від 1 до 3 днів. Вартість доставки залежить від служби: документ може бути відправлений поштою або анонімної кур'єрською доставкою.

Безпосередньо з продажом вакцини журналісти не зіткнулися, однак в чаті користувачі ділилися інформацією, що деякі торговці довідок і ковідних паспортів можуть посприяти не в придбанні препарату, а у пошуку прищепного кабінету, в якому можна вакцинуватися.

Професор Імперського коледжу Лондона Робін Шатток попереджає, що недолік вакцин у світі може породити чорний ринок підроблених препаратів, тому звернення до darknet загрожує не тільки втратою коштів та особистих даних, але й придбанням марного та навіть небезпечного для здоров'я препарату. Компанія CheckPoint при розробці довідок про щеплення пропонує використовувати єдину міжнародну систему QR-кодів, що допоможе захиститися від підробок, які у кінцевому підсумку становлять загрозу для безпеки всіх країн.