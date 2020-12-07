Чому пульсоксиметри "брешуть": експерт назвав можливі причини

Про прогресування коронавірусної хвороби у пацієнта свідчить поява проблем з диханням, при цьому організм отримує недостатньо кисню. Для вимірювання його рівня в крові, так званої сатурації, використовують пульсоксиметр. Якщо показник становить 93% і нижче, значить у хворого важка форма COVID-19. Такий стан вимагає госпіталізації та підключення до апарату ШВЛ.

Щоб не перевантажувати лікарні, багато пацієнтів знаходяться на амбулаторному лікуванні. У такому випадку лікарі рекомендують регулярно відстежувати рівень сатурації. Якщо прилад виявив знижений показник, це серйозна підстава для виклику швидкої допомоги.

MedOboz вирішив розібратися, наскільки домашні пульсокиметри точні та які фактори можуть вплинути на результат.

Зовні прилад нагадує прищіпку з екраном, палець затискається між верхньою та нижньою частинами. У верхню частину корпусу вмонтовано джерело світла, в нижню – датчик, що приймає сигнал. Через тканину проходять хвилі червоного та інфрачервоного діапазонів. Наприклад, гемоглобін поглинає червоні хвилі, а оксигемоглобін – інфрачервоні. Так, прилад фіксує різницю між вихідним світлом і поглинутим, переводячи її в цифри, а точніше, у відсоток гемоглобіну, насиченого киснем.

Лікар-експерт Віктор Литвиненко розповів про фактори, які можуть заважати отриманню точних результатів.

За його словами, лак на нігтях може бути однією з причин. Він здатний поглинати інфрачервоні хвилі, тим самим, істотно спотворювати результат, як в меншу, так і в більшу сторону. Відхилення навіть в 2% дуже критично, оскільки при 93% сатурації потрібна госпіталізація, а при 95% – можна залишатися вдома.

Іншими причинами, чому пульсоксиметр може "обманювати", є:

яскраве штучне або природне освітлення;

низька температура в приміщенні;

тремтіння або рух під час вимірювань;

забруднення джерела світла та/або приймаючого датчика;

знаходження приладу вище рівня серця.

Доктор нагадав, що найбільш точний показник сатурації можна отримати, коли прилад знаходиться на середньому або великому пальці домінуючою руки.

Раніше MedOboz повідомляв, що з появою вакцини від коронавірусу можуть активізуватися шахраї, тому контроль походження та якості майбутніх вакцин повинен бути посилений.