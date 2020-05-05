Чому люди по-різному переносять коронавірус: імунологиня дала пояснення

При інфікуванні коронавірусом імунна система людини може виділяти надмірну кількість захисних речовин, які провокують важкий перебіг хвороби.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, саме тому певна кількість людей переносить захворювання важче, з різними ускладненнями, а решта – простіше, навіть не помічаючи симптомів.

"Щодо інфікування старших людей – тут зрозуміло, а от реакція організму молодих залежить від їхньої імунної системи. Часом імунітет може виділяти надмірну кількість захисних речовин і хвороба переходить у важкий стан. Також все залежить від того, скільки саме збудника отримала людина. Якщо багато – перебіг інфікування буде складнішим", – зазначила медикиня.

Інфікування коронавірусом popasnaya.city

За її словами, водночас діти на коронавірус реагують набагато слабше, ніж дорослі.

"Тяжкі випадки у дітей – це виняток. Вони на інфекцію реагують слабше і часто переносять коронавірус безсимптомно. Загалом дуже рідко буває, щоб лікарі не змогли допомогти молодим людям вилікуватися. Хіба що вони запізно звернулися, коли йде дуже серйозне ураження легенів. У такому разі їх справді важко врятувати", – підсумувала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами фахівців світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років в Україні може виникнути друга хвиля захворюваності на коронавірус.