Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Чому люди по-різному переносять коронавірус: імунологиня дала пояснення

28.6т
Читати матеріал російською

При інфікуванні коронавірусом імунна система людини може виділяти надмірну кількість захисних речовин, які провокують важкий перебіг хвороби.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, саме тому певна кількість людей переносить захворювання важче, з різними ускладненнями, а решта – простіше, навіть не помічаючи симптомів.

"Щодо інфікування старших людей – тут зрозуміло, а от реакція організму молодих залежить від їхньої імунної системи. Часом імунітет може виділяти надмірну кількість захисних речовин і хвороба переходить у важкий стан. Також все залежить від того, скільки саме збудника отримала людина. Якщо багато – перебіг інфікування буде складнішим", – зазначила медикиня.

Інфікування коронавірусом

Інфікування коронавірусом

popasnaya.city

За її словами, водночас діти на коронавірус реагують набагато слабше, ніж дорослі.

"Тяжкі випадки у дітей – це виняток. Вони на інфекцію реагують слабше і часто переносять коронавірус безсимптомно. Загалом дуже рідко буває, щоб лікарі не змогли допомогти молодим людям вилікуватися. Хіба що вони запізно звернулися, коли йде дуже серйозне ураження легенів. У такому разі їх справді важко врятувати", – підсумувала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами фахівців світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років в Україні може виникнути друга хвиля захворюваності на коронавірус.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
3
Смішно
36
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини