Чому не можна розділяти дві дози вакцини від COVID-19: пояснення вченого

Поділ у часі застосування двох доз вакцини проти коронавірусу (COVID-19) небезпечно для здоров'я і марно з позиції ефективності препарату.

Член Американської академії мікробіології Антоніо Кассон пояснив, що після першої дози імунітет зникає швидко, якщо друга доза не буде зроблена вчасно, передає la Repubblica.

Учений розповів, що ефективність вакцини Pfizer після першої дози перебуває в діапазоні від 29,5 до 62,4%. І лише після 14 днів і застосування другої дози ефективність препарату перевищує 90%.

До того ж відтермінування застосування другої дози вакцини підвищує ризик втрати захисту, який можна отримати під час першого щеплення. Кассон, посилаючись на дослідження своїх колег, зазначив, що імунітет, набутий за допомогою одноразової дози, швидко падає. Також він зауважив, що імунітет, отриманий у разі подолання хвороби зазвичай вищий, ніж імунітет, отриманий під час вакцинації.

Кассон підкреслив, що якщо збільшити інтервал вакцинації, то з'явиться великий сегмент вакцинованого, але не імунізованого населення, схильного до інфекції. І замість того, щоб збільшувати кількість вакцинованих, буде лише величезна трата часу і грошей на вакцинацію.

"Люди були проінформовані про те, що ефективність вакцини з двома дозами, розділеними на 21 або 28 днів, залежно від вакцини, становить 90% або більше. Якщо друга доза відкладається, було б справедливо проінформувати людину, яка отримує вакцину, про те, що в неї висока ймовірність того, що вона не буде захищена від інфекції і хвороби протягом наступних 120 днів, а також є ймовірність втратити частково або повністю ефект від першої дози", – сказав мікробіолог.

Кассон підкреслив, що важливо дотримуватись календаря вакцинації та повторно вводити препарат через 21 або 28 днів.

"Я як і раніше вважаю, що необхідно дотримуватись календаря вакцинації, щоб менше людей було вакциновано, але були повністю захищені, ніж мати більше вакцинованих, але менше захищених", – додав він.

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