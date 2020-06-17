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/ Пульмонологія

Чому люди з діабетом вразливі перед коронавірусом: вчені знайшли розгадку

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Американські вчені виявили закономірність, яка може допомогти пояснити, чому люди з хронічними захворюваннями, не пов'язаними з легенями та дихальними шляхами, піддаються більшому ризику заразитися COVID-19.

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Для цього вони вивчили більше 700 зразків інфікованих пацієнтів. Про результати наукового експерименту дослідників із університетів Сан-Паулу і Вашингтона пише Daily Mail.

За словами фахівців, 1,7 мільярда людей у всьому світі схильні до підвищеного ризику коронавірусної інфекції через такі хронічні захворювання, як діабет, хвороби серця і нирок.

Пацієнти з хронічними хворобами, зокрема, діабетом – схильніші до зараження COVID-19

Пацієнти з хронічними хворобами, зокрема, діабетом – схильніші до зараження COVID-19

Під час дослідження вони з'ясували, що багато госпіталізованих пацієнтів померли не від пневмонії в результаті зараження COVID-19, а від серцевих нападів і тромбів.

Ключем до таємничої низки симптомів, стверджують фахівці, є рецептор ACE2. Це критичний білок на поверхні клітин всередині тіла людини. Він діє як процесор для інших білків і гормонів у реакціях, які допомагають контролювати кров'яний тиск. Крім цього, підходить до білка спайка на поверхні коронавірусу, даючи йому точку входу в клітини людини.

Водночас люди, які страждають діабетом, хворобами легень та високим кров'яним тиском, мають більше клітинних каналів, через які до їхнього організму може проникнути вірус, ніж здорові.

Люди, які страждають хронічними захворюваннями, вразливіші до коронавірусу – вчені зі США

Люди, які страждають хронічними захворюваннями, вразливіші до коронавірусу – вчені зі США

Вчені досліджували 700 зразків легень пацієнтів із широким спектром хронічних захворювань і порівняли їх зі зразками здорових людей. З'ясувалося, що ACE2 був більш "вираженим" або поширеним на клітинних поверхнях пацієнтів із гіпертонією, діабетом і хронічними обструктивними захворюваннями легень.

Фахівці припускають, що препарати, які використовуються для лікування деяких пацієнтів із раком молочної залози, могли б допомогти блокувати надлишок рецепторів ACE2, через які проникає коронавірус, можливо, рятуючи тисячі людей від цієї інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зі США зазначили, що пацієнти з коронавірусною інфекцією і супутніми хронічними захворюваннями частіше страждають від серйозних ускладнень для здоров'я, пов'язаних із зараженням.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
США
Теги
вірус діабет
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