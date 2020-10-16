Чому коронавірус став таким жорстоким убивцею: названо чинники

Дослідники Вашингтонського університету заявили, що пандемія коронавірусу підживлюється "ідеальним" середовищем – сприяють поширенню інфекції зростання кількості хронічних захворювань у людей і забруднення повітря на планеті.
За їхніми словами, глобальне зростання основних захворювань, пов'язаних із ожирінням і високим кров'яним тиском, а також частки регіонів, які за останні 30 років стали заповненими смогом, призвели до збільшення смертності від COVID-19. Про результати дослідження "Глобальний тягар хвороб" повідомляє Daily Mail.
Зазначається, що вчені проаналізували 87 факторів ризику, 286 причин смерті та 369 хвороб і травм у жителів 204 країн і територій, щоби визначити, наскільки добре вони були підготовлені до впливу пандемії.
Забруднене повітря і хронічні хвороби, вважають учені, вплинули на рівень смертності від COVID-19
Результати показали, що тривалість здорового життя у світі, тобто кількість років, протягом яких людина може мати гарне здоров'я, збільшилася більш ніж на 6,5 року в період з 1990 по 2019 рік.
Водночас дослідники зауважили, що глобальна криза хронічних захворювань і нездатність системи громадської охорони здоров'я зупинити їх зробили населення в усьому світі вразливим до COVID-19.
За їхніми словами, перед пандемією коронавірусу частота випадків діагностування в людей, наприклад, діабету росла, як і смертність від хвороб серця в багатьох країнах, враховуючи США.
Дослідники попереджають, що в поєднанні з колосальною кількістю загиблих від пандемії зростання очікуваної тривалості життя, досягнуте у всьому світі за останні кілька років, може бути зупинено.
Зокрема, команда з Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтона каже, що результати показують, наскільки необхідні термінові заходи для боротьби з хронічними захворюваннями, щоб забезпечити здоров'я людей, що зробить країни більш стійкими до будь-яких майбутнім пандемій.
"Більшість цих факторів ризику піддаються профілактиці й лікуванню, і боротьба з ними принесе величезні соціальні й економічні вигоди. Нам не вдається змінити нездорову поведінку, особливо ту, яка пов'язана з якістю дієти, споживанням калорій і фізичною активністю, почасти через недостатню увагу з боку політики й недостатнє фінансування досліджень в галузі громадського здоров'я та поведінки", – пояснив провідний автор дослідження, директор IHME доктор Крістофер Мюррей.
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