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Чому коронавірус не зник влітку: інфекціоніст дав відповідь

14.8т
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Основні респіраторні віруси, включно з коронавірусом (COVID-19), малоактивні влітку, але це не означає, що вони зникають.

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Як повідомив у Facebook інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський, вологість і температура не вбивають вірус, а лише перешкоджають його широкому поширенню.

"Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому перебуванню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря набагато більш насичене вологою. Більше 9 г/м3. Взимку навпаки – сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ", – зазначив він.

Віруси малоактивні влітку, але це не означає, що вони зникають

Віруси малоактивні влітку, але це не означає, що вони зникають

istockphoto.com

За словами лікаря, також доведено, що в країнах із високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ (грипу особливо – оскільки грип найбільше вивчений) завжди супроводжуються значно меншою кількістю хворих.

"Вчені ставлять важливий акцент – важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдженню вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (краще за всіх у світі зробила масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншою кількістю хворих, ніж у США і Європі. Навіть за окремими штатами у США картина досить яскрава і показова. Ще один плюс на користь залежності від погодних умов. Сезонність підтверджується", – наголосив Дубровський.

Він додав, що ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло – відмінний захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. Тим більше, лікарняний жорсткий ультрафіолет.

"Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (перебуває на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливості для відпочинку і відновлення. Імунітет – найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів", – констатував інфекціоніст.

І останнім пунктом малоактивності вірусів влітку він назвав соціальну дистанцію або, по-іншому, роз'єднання популяції.

"Школи, садочки, університети, гуртожитки в переважній більшості в літню пору порожні. Плюс відпустки, плюс робота у багатьох на відкритому повітрі і т.п. Це важливий і сильний аргумент на користь розуміння причини сезонності ГРВІ", – завершив Дубровський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Новосибірського державного університету знайшли унікальний метод знищення патогенів коронавірусу за 40 секунд.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі Коронавирус
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