Лікар-анестезіолог пояснив, чому антибіотики неефективні при лікуванні COVID-19

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками ніяк не допоможе перемогти коронавірус.

Так, багато лікарів часто призначають подібні препарати, і пацієнти думають, що вони допоможуть позбутися від вірусу. Насправді це не так. Про це Дубров розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, антибіотики діють на бактерії. А вірус і бактерія – це абсолютно різні організми.

"Тобто антибіотик не діє на вірус, а тільки на бактерії. Він не знижує температуру. Коли у вас є температура – вона викликана не бактеріальною, а вірусною інфекцією", – повідомив професор.

Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками не допоможе перемогти коронавірус ZIK.ua

Він додав, що в разі COVID-19 антибіотик не буде ефективним, оскільки він не має ніякого впливу на вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів, що вакцина від коронавірусу турецької розробки буде доступна всьому світу.