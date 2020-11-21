Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Лікар-анестезіолог, пояснив чому антибіотики неефективні при лікуванні COVID-19

  • Професор Сергій Дубров заявив, що антибіотики діють на бактерії

  • Багато лікарів часто призначають подібні препарати

  • Вони ніяк не допоможуть позбутися від вірусу

2.6т
Читати матеріал російською

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками ніяк не допоможе перемогти коронавірус.

Так, багато лікарів часто призначають подібні препарати, і пацієнти думають, що вони допоможуть позбутися від вірусу. Насправді це не так. Про це Дубров розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, антибіотики діють на бактерії. А вірус і бактерія – це абсолютно різні організми.

"Тобто антибіотик не діє на вірус, а тільки на бактерії. Він не знижує температуру. Коли у вас є температура – вона викликана не бактеріальною, а вірусною інфекцією", – повідомив професор.

Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками не допоможе перемогти коронавірус
Сергій Дубров заявив, що лікування антибіотиками не допоможе перемогти коронавірус. Джерело: ZIK.ua

Він додав, що в разі COVID-19 антибіотик не буде ефективним, оскільки він не має ніякого впливу на вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів, що вакцина від коронавірусу турецької розробки буде доступна всьому світу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Тема
Коронавірус
Теги
Коронавірус вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини