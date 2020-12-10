Чоловіки з COVID-19 в три рази частіше потребують інтенсивної терапії

Вчені дійшли висновку, що представники чоловічої статі, інфіковані коронавірусом, в три рази частіше потребують інтенсивної терапії та мають більш високий ризик смерті, ніж жінки.

Був проведений аналіз понад 3 мільйонів підтверджених випадків COVID-19, передає MedicalХpress.

Незважаючи на те, що ризик зараження не залежить від статі, чоловіки частіше потрапляють у відділення інтенсивної терапії. Імовірність їх смерті від коронавірусу на 39% вище в порівнянні з жінками.

Цю тенденцію вчені пояснюють біологічними відмінностями. Так, в жіночому організмі виробляється більше білків інтерферону типу I, які обмежують аномальну імунну відповідь. Вважається, що цитокіновий шторм відіграє роль в розвитку важких форм COVID-19.

Жіночий гормон естрадіол підсилює реакцію Т-лімфоцитів, що вбивають інфіковані клітини, і збільшує вироблення антитіл, тоді як чоловічий статевий гормон тестостерон пригнічує імунну систему.

На думку дослідників, стать пацієнта, як і наявність супутніх захворювань, є фактором ризику важкої форми коронавірусної хвороби.

MedOboz повідомляв, що COVID-19 може протікати з ускладненнями. Найбільш частими є порушення з боку дихальної, серцево-судинної та видільної систем.