Чищення зубів сприяє захисту від коронавірусу, – стоматолог
Професор стоматології Мартін Адді з Брістольського університету (Великобританія) заявив, що чищення зубів перед виходом із дому може допомогти запобігти зараженню коронавірусною інфекцією.
За його словами, зубна паста містить ті ж хімічні речовини, що й антибактеріальний гель для рук. Доводи лікаря описало Daily Mail.
Як відомо, передача COVID-19 між людьми відбувається в основному через краплі від кашлю або чхання, які можуть збиратися з поверхонь. Але, за словами лікарів, вірус не тільки викликає інфекцію через рот – він може потрапити в організм через ніс та очі.
Тому Адді стверджує, що чищення зубів може "вбити коронавірус", якщо той проникне через рот, не давши йому розмножуватися і викликати хворобу. Крім цього, він запропонував використовувати засіб для полоскання рота для видалення вірусних частинок чи запобігання поширенню вірусу серед інших.
"Зубна паста містить ті ж миючі засоби, що знайдено в гелях для рук. Антимікробна дія зубної пасти в роті зберігається протягом трьох-п'яти годин і, в такий спосіб, знижує вірусне навантаження в слині або зараження вірусами, що потрапляють у рот", – пояснив професор.
Він закликав владу спонукати населення частіше чистити зуби так само, як вона рекомендує носити маску і мити руки.
"Для більшості людей варто зосередити увагу на часі чищення зубів, коли вони збираються вийти з дому на зарядку або за покупками", – додав Адді.
Зазначимо, що таке твердження не доведено фахівцями в цій сфері. Однак, що дійсно правда: гігієна порожнини рота впливає на точність тестів на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов розповів, як серйозно скоротити зараження COVID-19.