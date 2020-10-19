Чищення зубів сприяє захисту від коронавірусу, – стоматолог

Професор стоматології припустив, що вона може видаляти вірусні частки в роті

Професор стоматології Мартін Адді з Брістольського університету (Великобританія) заявив, що чищення зубів перед виходом із дому може допомогти запобігти зараженню коронавірусною інфекцією.

За його словами, зубна паста містить ті ж хімічні речовини, що й антибактеріальний гель для рук. Доводи лікаря описало Daily Mail.

Як відомо, передача COVID-19 між людьми відбувається в основному через краплі від кашлю або чхання, які можуть збиратися з поверхонь. Але, за словами лікарів, вірус не тільки викликає інфекцію через рот – він може потрапити в організм через ніс та очі.

Чищення зубів нібито може бути дієвим проти коронавірусу

Тому Адді стверджує, що чищення зубів може "вбити коронавірус", якщо той проникне через рот, не давши йому розмножуватися і викликати хворобу. Крім цього, він запропонував використовувати засіб для полоскання рота для видалення вірусних частинок чи запобігання поширенню вірусу серед інших.

"Зубна паста містить ті ж миючі засоби, що знайдено в гелях для рук. Антимікробна дія зубної пасти в роті зберігається протягом трьох-п'яти годин і, в такий спосіб, знижує вірусне навантаження в слині або зараження вірусами, що потрапляють у рот", – пояснив професор.

Він закликав владу спонукати населення частіше чистити зуби так само, як вона рекомендує носити маску і мити руки.

"Для більшості людей варто зосередити увагу на часі чищення зубів, коли вони збираються вийти з дому на зарядку або за покупками", – додав Адді.

Зазначимо, що таке твердження не доведено фахівцями в цій сфері. Однак, що дійсно правда: гігієна порожнини рота впливає на точність тестів на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов розповів, як серйозно скоротити зараження COVID-19.

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